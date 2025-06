Pronostici marcatori MLS | la tripla a quota 17

Pronostici MLS: scopri la tripla marcatori a quota 17 per le sfide in programma tra mercoledì e giovedì. Con campionati europei fermi e il Mondiale per Club in corso, il calcio negli Stati Uniti continua senza sosta, regalando emozioni e sorprese. E ora, andiamo a scoprire chi sono i tre uomini pronti a lasciare il segno questa notte.

Pronostici MLS: ecco la tripla marcatori per le partite in programma nella notte tra mercoledì e giovedì. Tre uomini a quota 17. Le scelte Se i campionati in Europa ovviamente sono fermi da un pezzo anche per via dell’estate e soprattutto per via del Mondiale per Club, negli Stati Uniti, oltre alla manifestazione che questo continente sta ospitando, il campionato non si è mai fermato. Si continua a giocare in maniera regolare. E andiamo a vedere insieme chi potrebbe rivelarsi decisivo. (Lapresse) – Ilveggente.it C’è una partita, e soprattutto un giocatore, che appare abbastanza indirizzata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici marcatori MLS: la tripla a quota 17

In questa notizia si parla di: pronostici - marcatori - tripla - quota

