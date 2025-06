Prodi e la geopolitica | Mondo nelle mani degli autoritarismi Europa debole Usa dominanti

Prodi avverte: il mondo si sta spostando verso un equilibrio dominato dagli autoritarismi, con Europa debole e USA sovrani. Un scenario inquietante, in cui la stabilità potrebbe essere solo apparente, fondata sul potere piuttosto che sulla volontà popolare. Un monito che richiede attenzione e riflessione, perché il futuro della democrazia europea e globale è in gioco. Per approfondire, leggi l’intervista completa su La Stampa.

Un mondo sempre più nelle mani degli autocrati. «Ci stiamo dirigendo verso un equilibrio globale basato sugli autoritarismi, che potrebbe anche garantire una certa stabilità , ma si tratterà di una stabilità inquietante, perché fondata esclusivamente sul potere e non sulla volontà dei popoli». È questo l'allarme lanciato da Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, in un'intervista rilasciata a La Stampa. Secondo Prodi, il mondo sta attraversando una fase di trasformazione geopolitica profonda: «Oggi domina l'idea che la forza sia l'unico criterio decisionale, accompagnata da un crescente disprezzo per il diritto internazionale».

