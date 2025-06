Processo P Diddy Sean Combs non testimonierà in propria difesa | È una mia decisione

Nel cuore di Manhattan, il processo a Sean “Diddy” Combs si sta delineando come uno dei più discussi degli ultimi tempi. La decisione del noto rapper di non testimoniare in propria difesa ha acceso ulteriori polemiche, mentre le accuse gravi di traffico sessuale e associazione a delinquere lo pongono a rischio ergastolo. Ecco cosa è successo nelle ultime battute di un procedimento che—seppur ancora in corso—potrebbe cambiare per sempre la carriera del celebre artista.

Sean “Diddy” Combs, noto prima come Puff Daddy poi come P. Diddy, ha confermato in aula che non testimonierà in propria difesa nel processo federale che lo vede imputato per gravi accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere. Ecco cosa è successo nel corso delle ultime udienze. P Diddy ora rischia l’ergastolo. Nel corso della settima settimana di udienze, le parti hanno ufficialmente chiuso i loro casi nel tribunale di Manhattan, aprendo la strada alle arringhe finali previste nelle prossime ore. Se condannato, Combs rischia l’ergastolo. Durante una breve interazione procedurale con il giudice Arun Subramanian, il produttore 55enne ha risposto con fermezza: “È una mia decisione, vostro onore”, confermando che ha scelto di non salire sul banco dei testimoni, precisando poi: “È una decisione che ho preso liberamente, insieme ai miei avvocati”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Processo P. Diddy, Sean Combs non testimonierà in propria difesa: “È una mia decisione”

