Processo Giulia Tramontano avvocato famiglia | Sia confermato l'ergastolo per Impagnatiello

Il processo d’appello per l’omicidio di Giulia Tramontano si svolge davanti alla Corte d’assise d’appello di Milano, con l’obiettivo di confermare la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello. Condannato in primo grado per aver commesso un gesto atroce e premeditato, il caso rimane al centro dell’attenzione pubblica e giuridica, in attesa di una decisione che possa rendere giustizia alla giovane vittima e alla sua famiglia. L’avvocato Giovanni...

Davanti alla Corte d'assise d'appello di Milano il processo d'appello per l'omicidio di Giulia Tramontano. Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, la crudeltà e il legame di convivenza per aver ucciso con 37 coltellate la compagna incinta al settimo mese, Giulia Tramontano il 27 maggio 2023 nel loro appartamento di via Novella a Senago. L'avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia Tramontano, ha dichiarato: "Noi auspichiamo che la corte confermi pienamente la sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio, confermando la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per tre mesi, così come riconosciuta, insieme a tutte le circostanze aggravanti che hanno connotato questo atroce delitto, decisamente pianificato da Impagnatiello nel corso del tempo con una premeditazione che va ben oltre l'agguato del 27 maggio".

