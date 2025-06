Processo d’appello per il femminicidio di Giulia Tramontano | oggi sentenza bis per Impagnatiello

Il processo d’appello per il femminicidio di Giulia Tramontano si apre con una novità: oggi è arrivata la sentenza bis per Impagnatiello. La difesa, infatti, chiede l’esclusione di alcune aggravanti nel tentativo di ridimensionare la pena del barman condannato all’ergastolo. I genitori di Giulia, invece, riaffermano il loro amore eterno: “Vivrai per sempre nei nostri cuori”. Un momento cruciale che mette ancora una volta in discussione giustizia e memoria.

