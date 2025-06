Processo a Saviano Salvini | Non ce l’ho con lui ma se mi dà del mafioso non è normale

Nel cuore di una controversia che scuote l’Italia, Matteo Salvini si presenta al Tribunale di Roma per difendersi dall’accusa di diffamazione da parte di Roberto Saviano. Con parole chiare e ferme, il ministro sottolinea: “Non ce l’ho con lui, ma se mi dà del mafioso o dell’amico della ’ndrangheta, non è normale.” Una vicenda che mette in discussione i confini tra critica e diffamazione, e che rischia di coinvolgere l’intero scenario politico e mediatico italiano.

Matteo Salvini ascoltato al Tribunale di Roma in qualità di persona offesa nella causa per diffamazione contro lo scrittore Roberto Saviano. “Io non ce l’ho con lui ma se lui mi dà del mafioso o dell’amico della ‘ndrangheta non è normale”, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parlando con i giornalisti. “Sono abituato alle critiche e non querelo, se però scrivi che sono amico della ‘ndrangheta o ministro della malavita, ovviamente aspetto che sia il giudice a decidere se è una critica o un insulto”, ha aggiunto Salvini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Processo a Saviano, Salvini: “Non ce l’ho con lui ma se mi dà del mafioso non è normale”

