Probabili formazioni Juve Manchester City | cosa ha in mente il tecnico per il big match del Mondiale per Club Le ultime sulle sue scelte tra conferme novità e ballottaggi

Il grande giorno è alle porte: la Juventus si prepara ad affrontare il Manchester City nel big match del Mondiale per Club, un duello che promette spettacolo e strategie azzeccate. Mister Tudor studia attentamente le scelte tra conferme, novità e ballottaggi, per mettere a punto la formazione ideale. Tra tensione e attesa, scopriamo insieme le probabili formazioni e le ultime novità che potrebbero fare la differenza in questa sfida di altissimo livello.

Probabili formazioni Juve Manchester City: ecco le possibili scelte di Tudor tra conferme, novità e ballottaggi per il match del Mondiale per Club. È tutto pronto per l'atto finale del girone del Mondiale per Club, che mette di fronte le due dominatrici del raggruppamento: Juve e Manchester City. Una sfida di lusso tra due squadre già qualificate agli ottavi, che si giocheranno il primato e il prestigio in un confronto diretto che promette spettacolo. I bianconeri di Igor Tudor arrivano all'appuntamento con un piccolo ma significativo vantaggio: grazie alla migliore differenza reti, avranno a disposizione due risultati su tre per chiudere al primo posto.

La Juventus si qualifica da prima nel girone se... Tutte le combinazioni; Mondiale per club 2025, come vedere Juventus-Manchester City; Dove vedere Juventus-Manchester City in diretta tv e streaming?.

