Priverno celebra l’esordio letterario di Alessandra Macali | arriva ‘Il coraggio di una donna’

Priverno si prepara a festeggiare un evento memorabile: l’esordio letterario di Alessandra Macali con il suo coinvolgente romanzo "Il coraggio di una donna". Sabato 28 giugno alle ore 18:00, nell’Aula delle Cerimonie, si terrà la presentazione di un’opera che narra una storia intensa di emancipazione femminile nella Roma del dopoguerra. Un’occasione da non perdere per scoprire il talento di una giovane autrice locale e immergersi in un racconto di speranza e coraggio.

