Primo trimestre rallenta l’export maceratese

Il primo trimestre del 2025 segna una battuta d’arresto per l’export marchigiano, coinvolgendo province come Macerata, Ascoli e Fermo. Mentre Macerata resiste con un calo più contenuto (-4,9%), le altre aree sperimentano declini più marcati, soprattutto nei settori moda, calzature e mobili. La regione nel suo complesso registra una flessione dell’11,6%. Macerata si distingue per la sua resilienza, ma il quadro generale invita a riflettere sulle sfide del settore.

Rallentamento delle esportazioni marchigiane nel primo trimestre del 2025, che interessa anche le province di Macerata, Ascoli e Fermo. Secondo i dati di Confartigianato, se nel Maceratese si limitano i danni (-4,9%), ad Ascoli (-19,5%) e Fermo (-11,1%) si registrano cali più significativi, in particolare nei settori della moda, calzature e mobili. La regione segna invece una flessione dell’11,6% dell’ export. Macerata è la provincia che mostra la maggiore resilienza, con un calo manifatturiero del -3,5%; ma la tenuta dei settori a maggiore concentrazione di MPI (un lievissimo +0,0%) è sostenuta da alcuni segni positivi, come quello dei prodotti alimentari (+12,3%) o di legno e sughero (+24,5%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primo trimestre, rallenta l’export maceratese

