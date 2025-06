Primario ucciso da un tumore | folli insulti dal popolo No-vax

La perdita di Gabriele Molteni, stimato medico bolognese, ha suscitato dolore e rispetto. Tuttavia, alcune frange del web hanno scelto di scatenarsi con insulti e diffamazioni, dimenticando il valore della sua dedizione e il rispetto per la sua memoria. È un triste esempio di come il cyberbullismo possa offuscare anche le storie più nobili, rischiando di minare il senso di solidarietà e comprensione che dovremmo sempre coltivare.

Bologna, 25 giugno 2025 – Una storia doppiamente tragica quella che arriva da Bologna dove alcuni utenti social contro i vaccini si sono scatenati su Facebook infangando la memoria di Gabriele Molteni, il medico prematuramente scomparso all’età di 45 anni, ucciso da una malattia. Nelle prime ore della giornata di ieri, infatti, non appena si è sparsa la drammatica notizia che un tumore, in un anno e mezzo, si è portato via il primario di Otorinolaringoiatria del Policlinico Sant’Orsola Malpighi una cerchia di No-Vax si è scatenata con commenti che hanno lasciato senza parole e che hanno acuito un dramma già immane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it