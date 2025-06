Prima pagina Tuttosport | Milan tutto su Jashari Tare cerca un Giroud

Oggi, sulla prima pagina di Tuttosport, si respira l’emozione del calciomercato estivo con il Milan protagonista. Tra rinnovi, colpi di scena e sogni europei, Tare cerca un profilo che possa fare la differenza come Giroud. Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità, dietro le quinte e analisi esclusive sul mondo rossonero. L’estate è appena iniziata e il mercato è pronto a sorprendere!

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 25 giugno 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato.

Prima pagina Tuttosport: “Bologna Paradiso: Ndoye schianta il Milan” - Nell'edizione di oggi, giovedì 15 maggio 2025, Tuttosport celebra il trionfo del Bologna, con Ndoye che schianta il Milan.

