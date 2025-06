Prima la polmonite poi l’emorragia cerebrale | primi riscontri dall’autopsia sulla morte della 15enne

Un tragico destino si è abbattuto su Jennifer Pagliara, la 15enne di Squinzano che, dopo un malore improvviso, ha perso la vita in soli due giorni. Le prime autopsie rivelano una sequenza drammatica: prima la polmonite, poi un'emorragia cerebrale fatale. Venerdì pomeriggio, amici e familiari si riuniranno per onorare la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando dietro di sé un dolore profondo e domande senza risposta.

SQUINZANO – Si svolgeranno venerdì pomeriggio a partire dalle 17, nella Chiesa Maria Regina di Squinzano, i funerali di Jennifer Pagliara, la ragazzina di 15 anni che dopo un malore e un ricovero, dopo appena 48 ore dal suo arrivo in ospedale, è deceduta a causa di un’encefalite emorragica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

