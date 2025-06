P' ri Mont dla Dugarì il concerto in dialetto del gruppo Al Caravel che celebra un secolo di storia romagnola

Un'occasione da non perdere per immergersi nella tradizione romagnola: venerdì 27 giugno, al Caravel, il gruppo Dugar236 porta in scena "Pr’i Mônt dla Dugarì", un poema musicale in dialetto forlivese dedicato a Paolo Maltoni. Questa serata celebra un secolo di storia e cultura romagnola, continuando il ricco calendario di eventi estivi della Fabbrica delle Candele. Preparatevi a vivere un’emozione autentica, che vi farà riscoprire il cuore profondo della nostra terra.

