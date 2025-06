Prezzo di San Siro ora il Comune chiede chiarimenti a Bocconi e Politecnico

Il prezzo di San Siro ora è al centro di un acceso dibattito: il Comune di Milano ha chiesto chiarimenti a Bocconi e Politecnico riguardo ai presunti conflitti di interesse dei docenti Giacomo Morri e Alessandra Oppio. Questi ultimi, infatti, avrebbero certificato il prezzo stabilito dall’Agenzia delle Entrate per la vendita dello stadio, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’imparzialità della valutazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Il Comune di Milano ha chiesto a Bocconi e Politecnico chiarimenti sul presunto conflitto d'interessi dei due docenti Giacomo Morri e Alessandra Oppio, che nei giorni scorsi, da quanto si è saputo, hanno "certificato" che il prezzo fissato dall'Agenzia delle Entrate per la vendita dello stadio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: prezzo - comune - chiarimenti - bocconi

San Siro: ok, il prezzo è giusto. Bocconi e Politecnico gettano un salvagente al Comune - Il dibattito sul valore di San Siro si chiude con una conferma importante: il prezzo di 232 milioni di euro è stato ufficialmente riconosciuto, offrendo un respiro al Comune di Milano.

Conflitto d’interesse sulla consulenza per San Siro, il Comune chiede chiarimenti; Conflitto d’interessi su valore San Siro? Comune chiede chiarimenti sui due docenti a Bocconi e Poli; San Siro, nel mirino la valutazione. Conflitto di interesse dei due docenti?. Il Comune scrive a Bocconi e Poli.

Conflitto d’interessi su valore San Siro? Comune chiede chiarimenti sui due docenti a Bocconi e Poli - Palazzo Marino vuole fugare ogni dubbio sugli incarichi esterni dei due professori che hanno avvallato la stima dell’Agenzia delle Entrate. Da milano.repubblica.it

Politecnico e Bocconi: San Siro, ok il prezzo è giusto - Per i due atenei la valutazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate (197 milioni) non sottostima il valore del Meazza e delle aree circostanti. Riporta rainews.it