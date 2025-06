Prezzi delle case in calo nelle città italiane per via dello spopolamento

In un’Italia segnata da spopolamento e crisi demografica, i prezzi delle case nelle città stanno lentamente calando, come svelato da un'analisi di WikiCasa. Mentre province e centri meno popolati subiscono un crollo immobiliare, alcune aree urbane più vivaci affrontano invece una crisi abitativa causata dall’effetto della speculazione e dell’aumento della domanda. È un panorama complesso che richiede nuove strategie di investimento e politiche abitative efficaci.

Un’analisi commissionata dalla società di annunci immobiliari WikiCasa ha evidenziato i problemi che il mercato delle abitazioni deve affrontare in un momento di crisi demografica, come quello che sta colpendo l’Italia negli ultimi anni. Le province e anche alcune città si stanno spopolando, facendo crollare i valori delle abitazioni. In contrasto, alcuni centri urbani particolarmente attivi sono in crisi abitativa per l’effetto dell’ immigrazione interna e per la mancanza di un’offerta di case congrua alla domanda delle nuove famiglie, composte spesso da una o due persone. L’Italia si spopola, gli effetti sul mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzi delle case in calo nelle città italiane per via dello spopolamento

In questa notizia si parla di: case - città - prezzi - calo

Mercato immobiliare in Puglia: Foggia è la città in cui si acquistano più case con classi energetiche peggiori - Il mercato immobiliare in Puglia, e in particolare a Foggia, mostra un trend preoccupante nel 2024: l'86,0% delle transazioni riguarda abitazioni con classi energetiche basse (F e G).

Prezzi case +4,4% annuo nel 1° trim 2025 Lieve calo congiunturale (-0,2%) Compravendite +11,2% (Agenzia Entrate) Boom abitazioni esistenti, frenano le nuove http://tinyurl.com/mr2nkt24 Vai su X

Il mercato immobiliare in Veneto torna a crescere nel 2024 e le previsioni per il 2025 sono positive grazie al calo dei tassi. Mutui e affitti restano insostenibili per le famiglie a basso reddito. Venezia, Treviso e Verona tra le città più critiche Vai su Facebook

Prezzi delle case usate giù del 2,1% in un anno. Scopri i valori della tua città; Case nuove, prezzi alle stelle: compravendite in calo nelle città italiane; I prezzi delle case aumenteranno di oltre il 10% quest'anno in un terzo delle città spagnole.