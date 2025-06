Previsioni meteo con l’anticiclone Pluto in Italia farà più caldo che in Africa

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo senza precedenti grazie all’anticiclone Pluto, che porta temperature record persino più alte dell’Africa. Per almeno dieci giorni, il paese sarà travolto da ondate di calore con due picchi estremi: il primo giovedì 26 giugno e il secondo, ancora più intenso, domenica 29 giugno. Prepariamoci a vivere questa sfida con attenzione e prudenza.



