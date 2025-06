Previdenza complementare | cresce l’interesse ma aumentano le disuguaglianze

Negli ultimi anni, la previdenza complementare ha visto un aumento di interesse, offrendo una possibilità di sicurezza finanziaria futura. Tuttavia, questa crescita evidenzia anche le profonde disuguaglianze che caratterizzano il sistema: chi può permettersi di investire in pensioni integrative sono principalmente lavoratori con contratti stabili, come i dipendenti pubblici. Questo scenario solleva importanti domande sulla equità e l’accessibilità del welfare italiano, spingendoci a riflettere su come rendere più inclusivo questo percorso.

Negli ultimi anni, l’interesse verso la previdenza complementare è aumentato in modo significativo. Sempre più lavoratori decidono di affiancare una pensione integrativa alla previdenza obbligatoria. Tuttavia, dietro questa crescita si nascondono forti disparità nell’accesso e nella partecipazione al sistema. Chi aderisce alla previdenza complementare? I lavoratori con contratti stabili e garantiti, come i dipendenti pubblici . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: previdenza - complementare - cresce - interesse

Vavassori (Amundi): “Previdenza complementare sottoscritta da 37% lavoratori” - Solo il 37% dei lavoratori dipendenti in Italia ha sottoscritto una forma di previdenza complementare, lasciando un vasto potenziale ancora inesplorato, soprattutto tra i giovani.

Crescita solida e nuove sfide per la previdenza complementare; Previdenza complementare in Italia: cresce, ma resta un lusso; Aumenta l’interesse per le linee garantite nei Fondi Pensione.

Previdenza complementare in Italia: cresce, ma resta un lusso - La previdenza complementare cresce in Italia, ma resta una possibilità concreta solo per chi gode di stabilità lavorativa ed economica ... Segnala msn.com

La previdenza complementare chiave per affrontare l’invecchiamento della popolazione italiana entro il 2050 - Il sistema pensionistico italiano affronta l’invecchiamento della popolazione e il pareggio tra pensionati e lavoratori entro il 2050, rendendo la previdenza complementare essenziale per garantire sic ... gaeta.it scrive