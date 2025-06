Prevenzione inaugurato un nuovo defibrillatore

Un altro importante passo verso la sicurezza e la prevenzione sanitaria a Canegrate. Domenica scorsa, in occasione della giornata dedicata alle gare regionali giovanili di tiro con l’arco "Targa", è stato ufficialmente inaugurato il 26esimo defibrillatore semiautomatico della città. Il nuovo dispositivo salvavita è stato installato presso il centro sportivo Sandro Pertini, frequentato quotidianamente da decine di atleti, famiglie e appassionati di sport. Un gesto simbolico, ma anche estremamente concreto, che sottolinea l’impegno della comunità canegratese nel garantire maggiore sicurezza a chi pratica sport, soprattutto in luoghi dove l’attività fisica è intensa e la rapidità d’intervento può fare la differenza in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prevenzione, inaugurato un nuovo defibrillatore

