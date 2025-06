Prestianni si stende a terra durante la partita per il caldo soffocante | si giocava con 40 gradi

Durante il match contro il Bayern Monaco, Prestia si è improvvisamente sdraiato a terra, sopraffatto dal caldo insopportabile di 40 gradi. La sua richiesta di aiuto allo staff medico ha evidenziato quanto le condizioni climatiche possano influenzare le prestazioni e la salute dei giocatori al Mondiale per Club. Un problema che mette in discussione l’organizzazione e la sicurezza degli atleti in queste competizioni. Continua a leggere per scoprire come si risolve questa emergenza.

Prestianni ha chiesto l'aiuto dello staff medico durante la partita contro il Bayern Monaco, travolto dal caldo del pomeriggio statunitense: il clima continua a essere un problema al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

