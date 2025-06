Presentazione del volume Vox Signis Dialogo tra Parole e Segni | scrivere con la luce dipingere con le parole

Giovedì 26 giugno alle 18.30, al Museo Campano, l’arte e la scrittura si uniranno in un affascinante dialogo, dando vita al volume "VOX SIGNIS, dialogo tra Parole e Segni" edito da Frammenti di Giuseppe Venditto. Un evento imperdibile che esplora come scrivere con la luce e dipingere con le parole, svelando il potere comunicativo delle immagini e dei segni. Non mancate a questa celebrazione di creatività e significato!

Giovedì prossimo 26 Giugno alle 18.30, al Museo Campano, arte e scrittura si fonderanno insieme per la presentazione del volume "VOX SIGNIS, dialogo tra Parole e Segni" edito dalla casa editrice "Frammenti", la casa editrice di Giuseppe Venditto, insieme alle opere in mostra dell'artista Enzo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Presentazione del volume edito da *Frammenti* e mostra di *Enzo Toscano* *Giovedì 26 giugno ore 18.30 - Museo Campano* *VOX SIGNIS*, dialogo tra Parole e Segni Dieci scrittori casertani dialogano con la ricerca visiva di *Enzo Toscano*: *Lello Agr Vai su Facebook

