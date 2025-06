Presentazione del libro ' Sirene di Sicilia e del Mediterraneo'

Vieni a scoprire il fascino delle sirene di Sicilia e del Mediterraneo in un evento imperdibile! Giovedì 3 luglio 2025 alle ore 19.30, in Piazza dei Libri, si terrà la presentazione dell’ultima pubblicazione di Lunaria Edizioni, 'Sirene di Sicilia e del Mediterraneo'. Tra illustrazioni suggestive di Nadia Ruju e testi raffinati di Anna di Mauro, questa serata promette di immergerci in un mondo magico e ricco di mistero. Non mancare!

Giovedì 3 luglio 2025 ore 19.30 in Piazza dei Libri - Piazza Federico di Svevia 90-94. Verrà presentata l'ultima pubblicazione di Lunaria Edizioni 'Sirene di Sicilia e del Mediterraneo' con le illustrazioni di Nadia Ruju e i testi di Anna di Mauro. Le autrici saranno accompagnate da Lina Maria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

The Odyssey, Ulisse sbarca nel mare di Sicilia; Bellissime e peccaminose ammaliatrici di uomini: anche la Sicilia ha le sue Sirene; Venduta a Taormina l’Isola delle Sirene, ma Messina si ribella: «È nostra».

