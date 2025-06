Prende in prestito una moto elettrica per fare un giro in pausa pranzo | Giuseppe muore a 23 anni

La tragedia di Giuseppe Ancora, giovane di appena 23 anni, ci ricorda quanto la vita sia fragile e imprevedibile. Durante una semplice pausa pranzo, il suo sogno di libertà si è spento tragicamente sulle strade di Gorizia. Un incidente che scuote profondamente la comunità e ci invita a riflettere sulla sicurezza e l'importanza di ogni attimo, perché ogni giorno può cambiare tutto in un istante.

Giuseppe aveva solo 23 anni e la sua vita si è spezzata per le strade di Gorizia mentre, nella pausa pranzo, stava facendo un giro con la moto elettrica di un amico. L'incidente mortale è avvenuto nella giornata del 24 giugno. La vittima è Giuseppe Ancora, originario di Ostuni ma residente a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Prende in prestito una moto elettrica per fare un giro in pausa pranzo: Giuseppe muore a 23 anni

giuseppe - moto - elettrica - giro

Giuseppe Ancora muore a 23 anni provando una moto elettrica: il lavoro ai concerti e il progetto di trasferirsi in Svezia - Un istante fatale ha cambiato per sempre il suo cammino. Giuseppe Ancora, giovane di appena 23 anni proveniente da Ostuni, amava vivere con passione e sogno di trasferirsi in Svezia, tra concerti e nuove avventure.

Prova la moto elettrica e finisce contro un palo: chi era il 23enne morto nello schianto - GORIZIA – Il tragico incidente in via Blaserna a Gorizia di ieri nel primo pomeriggio è costato la vita a Giuseppe Ancora, 23 anni, originario di Ostuni e residente a Cordovado da due anni. Segnala nordest24.it