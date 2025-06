Premio Solidarietà 2025 | Cucinotta Boccia Dovì e Viglianese eprotagonisti della 14esima edizione

Premio Solidarietà 2025: un evento speciale che celebra generosità e impegno, giunto alla sua 14esima edizione. Quest’anno, protagonisti come Maria Grazia Cucinotta, Cesare Bocci, Manlio Dovì e Sergio Viglianese si mobilitano per sostenere la comunità eoliana con il loro talento e cuore. "Credo che donare per aiutare sia un preciso dovere per tutti noi" – dichiara la...

Maria Grazia Cucinotta, Cesare Bocci, Manlio Dovì e Sergio Viglianese saranno i protagonisti dell'evento giunto alla sua 14° edizione che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla comunità eoliana. "Credo che donare per aiutare sia un preciso dovere per tutti noi - dichiara la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Premio Solidarietà 2025: Cucinotta, Boccia, Dovì e Viglianese eprotagonisti della 14esima edizione

In questa notizia si parla di: cucinotta - dovì - edizione - premio

Marefestival, Boldi a Salina per il Premio Massimo Troisi: confermata madrina Maria Grazia Cucinotta - Il MareFestival di Salina si prepara a celebrare Massimo Boldi, che, a 80 anni, riceverà il prestigioso Premio Massimo Troisi.

Conferenza Stampa di presentazione della 71 Edizione del TAORMINA FILM FESTIVAL Vai su Facebook

Premio Solidarietà 2025: Cucinotta, Boccia, Dovì e Viglianese eprotagonisti della 14esima edizione; Premio Speciale Cavallino della Giara: al via la seconda edizione; Marefestival, Boldi a Salina per il Premio Massimo Troisi: confermata madrina Maria Grazia Cucinotta.