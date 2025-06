Premio De Sanctis Europa | Cortellesi Metsola Lagarde e la regina madre del Belgio tra i vincitori

La quarta edizione del Premio De Sanctis Europa ha celebrato un'affascinante rosa di donne straordinarie, da Roberta Metsola a Paola Cortellesi, da Christine Lagarde alla regina madre del Belgio. Un evento prestigioso, svoltosi a Bruxelles e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e Rai, che riconosce figure di spicco impegnate nella scena europea. Queste personalitĂ si sono distinte per il loro contributo eccezionale, rendendo questa cerimonia un'occasione unica di celebrazione e ispirazione.

Da Roberta Metsola a Paola Cortellesi, da Christine Lagarde a Paola Ruffo di Calabria: è una rosa tutta al femminile quella delle personalitĂ vincitrici della quarta edizione del Premio De Sanctis Europa, assegnato ieri pomeriggio a Bruxelles in una cerimonia presso la residenza dell’ ambasciatore d’Italia in Belgio, Federica Favi. Patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e Rai, l’annuale riconoscimento intitolato a Francesco De Sanctis viene assegnato a personalitĂ di “eccellenza” europea in campo artistico, umanistico e scientifico, che si sono distinte per il loro contributo al rafforzamento dei valori culturali e identitari dell’Ue. 🔗 Leggi su Ildenaro.it