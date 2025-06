Premiazione del concorso fotografico ' Bioversity 2025' e inaugurazione della relativa mostra all' Orto Botanico

Giovedì 3 luglio alle ore 17.00, l’Orto Botanico di Pisa si trasforma in un palcoscenico di talenti e creatività durante la premiazione del concorso fotografico Bioversity 2025 e l’inaugurazione della mostra dedicata. Un’occasione unica per celebrare l’arte fotografica a supporto della biodiversità, coinvolgendo partecipanti di ogni età. L’evento è aperto a tutti/e i/le partecipanti del concorso e agli amanti della natura, pronti a scoprire immagini straordinarie che raccontano il nostro patrimonio naturale. Non mancate!

Giovedì 3 luglio, ore 17.00 presso l'Aula Savi dell'Orto e Museo Botanico (via Luca Ghini 13, Pisa), si terrà la cerimonia di premiazione del concorso fotografico Bioversity 2025 e l'inaugurazione della mostra relativa. L'evento è aperto a tuttie ile partecipanti del concorso fotografico e.

