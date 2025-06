Preghiera della sera del 25 Giugno 2025 | Donami la santa benedizione

In questo sereno momento di riflessione, ci rivolgiamo al cielo con il cuore aperto e la mente pronta a ricevere luce e conforto. La preghiera della sera del 25 giugno 2025 ci invita a cercare la benedizione divina, affidando a San Giuseppe i nostri desideri e speranze, affinché possano trovare la strada verso la realizzazione. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo a questa communione spirituale, lasciandoci guidare dalla fede e dalla pace interiore.

‚ÄúDonami la santa benedizione‚ÄĚ. √ą la preghiera della sera da recitare questo mercoled√¨ per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinch√© siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it ¬© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 25 Giugno 2025: ‚ÄúDonami la santa benedizione‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - donami - santa

