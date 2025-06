Preghiera del mattino del 25 Giugno 2025 | Aiutami a fare la Tua volontà

Inizia questa giornata con il cuore aperto e la mente serena, affidandoti alla guida di San Giuseppe. Ricorda che il suo esempio di devozione e amore può ispirarti a vivere ogni momento secondo la volontà del Signore. Apri il tuo cuore alle necessità degli altri, soprattutto dei più bisognosi, e lasciati illuminare dalla sua intercessione. Che questa preghiera ti accompagni nel cammino di oggi, verso una vita più compassionevole e fedele.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it