Prefettura di Salerno | nuovi strumenti per garantire la sicurezza dei presìdi sanitari

La tutela degli operatori sanitari è una priorità imprescindibile, soprattutto in un contesto in cui le aggressioni sono in aumento. La Prefettura di Salerno ha recentemente introdotto nuovi strumenti e un protocollo innovativo per rafforzare la sicurezza e la dignità di chi lavora nei presidi sanitari. Questo importante passo testimonia l'impegno collettivo nel creare ambienti più sicuri e rispettosi, affinché ogni professionista possa svolgere il proprio ruolo con serenità e rispetto.

Nell'attuale contesto, il personale medico-sanitario si trova spesso a fronteggiare situazioni di conflitto e aggressione, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni. La tutela degli operatori della salute non è solo una questione di integrazione di misure di sicurezza, ma un imperativo morale e sociale. In questo quadro, il protocollo firmato in Prefettura a Salerno rappresenta un passo significativo per garantire la dignità e la sicurezza di chi lavora in ambito. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Prefettura di Salerno: nuovi strumenti per garantire la sicurezza dei presìdi sanitari

