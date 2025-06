Precipita sui Sibillini per una quindicina di metri e resta appeso nel vuoto per otto ore | salvato poco prima dell' alba

Un drammatico incidente sui Sibillini ha messo in salvo un alpinista di Ancona, precipitato per circa quindici metri e rimasto sospeso nel vuoto per otto ore. Salvato grazie al tempestivo intervento dei soccorritori poco prima dell'alba, l'evento mette in luce il rischio delle scalate in ambienti impervi. La vicenda testimonia l’importanza della preparazione e della prontezza di chi affronta le sfide della montagna, ricordandoci quanto possa essere fragile la vita tra cielo e terra.

ANCONA – Un alpinista di Ancona è stato salvato poco prima dell'alba, lungo una parete rocciosa sul Monte Bove, nella parte centro-settentrionale dei Sibillini, lungo la quale si era arrampicato insieme alla compagna, una trentenne anche lei di Ancona. Durante la salita, l'uomo è precipitato per.

