Pratica sup e vede una donna che galleggia priva di sensi | salvata da bagnini e 118

Un pomeriggio di tranquillità si trasforma in un'emergenza a Jesolo, quando una turista si accorge di una donna galleggiare senza sensi a pochi metri dalla riva. La prontezza di intervento dei bagnini e del personale del 118 ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l'importanza della vigilanza e della rapidità nei soccorsi in mare. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale essere sempre preparati e attenti alla sicurezza...

Galleggiava inerme a cinquanta metri dalla costa, con la testa nell'acqua: ad accorgersene una turista che stava praticando sup questa mattina a Jesolo. La vicenda sarebbe potuta finire in tragedia se non ci fosse stato il pronto intervento degli addetti al salvataggio prima e del 118 poi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it