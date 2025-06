Power Hits Estate di RTL 102.5 torna all' Arena di Verona

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Power Hits Estate di RTL 102.5 torna all’Arena di Verona, il palcoscenico più suggestivo d’Italia. Dopo il successo dell’edizione precedente, l’evento, già sold out, promette una serata ricca di musica e emozioni il 1° settembre. Sul palco si alterneranno artisti di grande calibro, pronti a scatenare il pubblico e rendere questa serata memorabile. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magia!

L'atteso evento musicale (già sold out) è pronto a tornare il 1 settembre nella magica cornice dell'Arena di Verona. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco.

Il Power Hits Estate 2025 è sold out, in vendita i biglietti per il Future Hits Live - Il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 è già sold out, ma non è ancora finita! I biglietti per il Future Hits Live, che si terrà il giorno successivo all'Arena di Verona, sono ora disponibili.

