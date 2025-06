Potere al Popolo manifesta a Rimini | Fermiamo la guerra no a operazioni militari all' aeroporto Fellini

Lunedì 23 giugno, Rimini si è tinta di speranza e solidarietà con il presidio organizzato da Potere al Popolo e altre realtà sociali, per dire no alle operazioni militari all’aeroporto Fellini e fermare la guerra. Un gesto forte e condiviso, che unisce cittadini e attivisti in difesa della pace e dei diritti umani, perché solo insieme possiamo costruire un futuro più giusto e pacifico.

Lunedì pomeriggio, 23 giugno, Potere al Popolo, Opposizione studentesca d'alternativa e altre realtà sociali e militanti riminesi hanno partecipato al presidio lanciato dal Coordinamento Disarmiamoli, "in risposta all’escalation bellica israelo-statunitense contro l’Iran e alla prospettiva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Potere al Popolo manifesta a Rimini: "Fermiamo la guerra, no a operazioni militari all'aeroporto Fellini"

