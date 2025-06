Poste italiane | una pergamena ai sindaci che hanno partecipato al progetto Polis

In un gesto simbolico di riconoscimento, Poste Italiane ha consegnato una pergamena ai sindaci della provincia della Spezia coinvolti nel progetto 'Polis'. Questo iniziativa, volta a rafforzare la coesione sociale e territoriale dei piccoli Comuni, testimonia l’impegno condiviso verso un futuro più solidale e sostenibile. La riqualificazione degli spazi pubblici e il rafforzamento delle comunità locali rappresentano il cuore di questa preziosa collaborazione, che prosegue con entusiasmo.

La Spezia, 25 giugno 2025 – I sindaci della provincia della Spezia, nell'ambito del progetto 'Polis' – promosso da Poste Italiane con l'obiettivo di favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli Comuni – hanno ricevuto una pergamena celebrativa come simbolo di riconoscimento e gratitudine per la collaborazione mostrata durante la realizzazione degli interventi previsti dal progetto. Il progetto 'Polis' prevede la riqualificazione degli uffici postali dei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti con una serie di interventi che, oltre alla ristrutturazione completa delle sedi, comprendono nuovi dispositivi digitali, soluzioni per l'inclusione e l'accessibilità, infrastrutture di rete e soprattutto l'erogazione a sportello di una molteplicità di servizi della pubblica amministrazione.

