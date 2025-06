Poste Italiane informa i cittadini anche in provincia di Arezzo il passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane

Poste Italiane annuncia un importante aggiornamento per i cittadini della provincia di Arezzo: il passaggio dall’App BancoPosta all’innovativa App Poste Italiane. Questa piattaforma unica semplifica la gestione dei tuoi servizi, offrendo accesso facile e immediato a prodotti di risparmio, conti, carte Postepay e polizze assicurative. Già disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, l’app rappresenta il futuro del banking digitale in Italia. Un passo avanti verso una gestione più semplice e sicura delle tue finanze.

Arezzo, 25 giugno 2025 – Poste Italiane informa i cittadini della provincia di Arezzo del passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane, la piattaforma unica che, racchiudendo tutte le funzioni, offre la possibilità di consultare e acquistare i prodotti di Risparmio Postale, attivare conti BancoPosta, carte Postepay e sottoscrivere polizze assicurative. L’App unica di Poste Italiane è già attiva e scaricabile gratuitamente da App Store o Play Store. Per facilitare questo cambiamento l’Azienda, nelle scorse settimane, ha avviato una campagna informativa multicanale per comunicare che a partire dal 30 giugno l’App BancoPosta non sarà più attiva e sarà quindi necessario accedere alla nuova piattaforma dove avverrà la migrazione dei dati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste Italiane informa i cittadini, anche in provincia di Arezzo il passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane

