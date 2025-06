Poste Italiane attivo anche per Messina il nuovo servizio di prenotazione telefonica

Da oggi, anche a Messina, Poste Italiane semplifica la tua esperienza: con il nuovo servizio di prenotazione telefonica, potrai fissare un appuntamento per l’ufficio postale in modo rapido e comodo. Nei 70 uffici della provincia dotati di gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online, ora basterà chiamare per ridurre i tempi di attesa e godere di un servizio ancora più efficiente. Prenota subito e vivi l’esperienza Poste Italiane senza stress!

Anche in provincia di Messina si può prendere appuntamento per l’ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Nei 70 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online - tramite app o sito di Poste Italiane - basterà dunque. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - messina - servizio

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Da Messina Today - Vacanze a Lipari, un alloggio di #PosteItaliane per i dipendenti che sognano le Eolie. L’assegnazione è gratuita, vi si accede per ISEE e per disponibilità. Nicolina, postina di Bergamo ha inaugurato la stagione estiva siciliana: “Senza que Vai su X

Oggi sciopero dei dipendenti di Poste Italiane contro gli accordi previsti nel piano di riorganizzazione dell’azienda. A Palermo un sit-in di protesta... Vai su Facebook

Poste: a Messina nuovi locker per la consegna e il ritiro dei pacchi 24 ore su 24; Poste Italiane strizza l’occhio al “green”: nel messinese 8 impianti fotovoltaici; Poste italiane, a Mistretta e Terme Vigliatore le prime tre colonnine di ricarica grazie al progetto Polis.

Poste Italiane: attivo da oggi nuovo servizio prenotazione telefonica - Anche in provincia di Agrigento si può prendere appuntamento per l’ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Secondo scrivolibero.it

Poste Italiane, in 75 uffici in tutta la provincia di Messina via al servizio per i certificati anagrafici - MESSINA – I certificati anagrafici e di stato civile potranno essere richiesti anche negli uffici delle Poste Italiane. Da tempostretto.it