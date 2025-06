Postazione in spiaggia per i disabili sgradita ai vicini | respinto il loro ricorso

Una vittoria importante per l’inclusione e i diritti di tutti: la sentenza del Tar di Lecce sancisce che la postazione in spiaggia per disabili a Porto Cesareo è stata realizzata nel rispetto delle norme, respingendo il ricorso dei vicini. Un esempio di come le amministrazioni possano agire con sensibilità e rispetto, promuovendo un turismo accessibile e senza barriere. La strada verso un futuro più inclusivo è ormai tracciata.

PORTO CESAREO – Due anni dopo il pronunciamento della fase cautelare, è arrivata anche la sentenza della Sezione Prima del Tar: per i giudici è legittimo l’iter seguito dall’amministrazione comunale di Porto Cesareo che, con un piccolo finanziamento regionale, ha realizzato una postazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

