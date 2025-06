Posta una foto della bandiera Lgbtq citando Goebbels | si dimette consigliere di FdI a Bolzano

In un'epoca di forti tensioni sociali e lotte per i diritti civili, le parole e le azioni di figure pubbliche assumono un peso enorme. Diego Salvadori, consigliere di Bolzano, ha suscitato scalpore con una citazione controversa di Goebbels, associando la bandiera LGBTQ a un messaggio di dominio piuttosto che di inclusione. La sua dimissione sottolinea l'importanza di un impegno autentico verso i valori di rispetto e tolleranza che devono guidare il nostro cammino.

Diego Salvadori, consigliere comunale di Bolzano per Fratelli d’Italia, si è dimesso dopo le polemiche scaturite da una sua citazione di Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista. Nel mese di giugno, dedicato al Pride, al Noi Techpark è stata esposta una bandiera arcobaleno. Salvadori ha pubblicato sui social la foto del simbolo della comunitĂ Lgbtq scrivendo: «La bandiera non segue il popolo, è il popolo che deve seguire la bandiera». Il consigliere ha poi rimosso il post e precisato di ripudiare «nel modo piĂą assoluto qualsiasi tipo di regime totalitario», ma le scuse non sono bastate a placare le critiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it