Post choc pro Brigate Rosse sulle tragedie non si scherza | basta ipocrisie

Le tragedie non sono un gioco, e chi le cavalca per mere affermazioni o scandali rischia di offendere la memoria di chi ha sofferto. Agnese Tumicelli, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio Studentesco, rappresenta una voce importante: ora più che mai, dobbiamo chiederci se la responsabilità e il rispetto siano valori condivisi da tutti. È tempo di riflettere: le parole e le azioni devono avere un peso, soprattutto quando si tratta di temi così delicati.

Adesso che a nessuno venga in mente di cavarsela dicendo che questa Agnese Tumicelli non sa quello che fa, o che è una simpatica (per nulla in verità ) svalvolata in cerca di pubblicità (macabra). La questione è assai più seria ed ora vediamo perché. Innanzitutto, è più seria perché la ragazza in questione è Presidente del Consiglio Studentesco, eletta recentemente dai restanti rappresentanti degli studenti: quindi ora vediamo se le varie correnti politiche trovano il coraggio minimo e necessario per compiere l'unico gesto accettabile, cioè cacciarla con ignominia dall'incarico. Siccome però l'interessata è anche nel Consiglio d'Amministrazione dell'Università occorrono parole ferme e provvedimenti adeguati anche dalle autorità accademiche, poiché questa è occasione imperdibile per gli adulti, che debbono chiarire ai più giovani che sulle tragedie non si scherza, men che meno in sede universitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it