Possibili nuovi tagli alla divisione Xbox di Microsoft

La divisione Xbox di Microsoft si prepara a un nuovo possibile giro di licenziamenti su vasta scala, con notizie che circolano da Bloomberg e fonti interne. La riorganizzazione globale potrebbe segnare la quarta ondata di tagli in soli 18 mesi, riflettendo le sfide e le trasformazioni nel settore dei videogiochi. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il futuro della divisione e gli appassionati di gaming di tutto il mondo.

La prossima settimana Microsoft potrebbe dar seguito ad un nuovo giro di licenziamenti su larga scala nella divisione di gaming Xbox. Fonti di Bloomberg hanno riferito che i tagli interesseranno impiegati a livello globale, per una prevista riorganizzazione aziendale. Se confermati, si tratterà della quarta ondata di licenziamenti di rilievo per la divisione Xbox negli ultimi 18 mesi. Microsoft ha tagliato 1.900 dipendenti Xbox nel gennaio del 2024 e altri 650 lo scorso settembre. Sempre nel 2024, ha chiuso gli studi Arkane Austin e Alpha Dog Games, mentre ha fuso Roundhouse Studios in ZeniMax Online Studios. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Possibili nuovi tagli alla divisione Xbox di Microsoft

In questa notizia si parla di: xbox - divisione - microsoft - tagli

Microsoft annuncia che il prossimo Xbox non sarà una console - Microsoft sta rivoluzionando il mondo dei videogiochi annunciando che la prossima Xbox non sarà più una console tradizionale, ma un’innovativa piattaforma gaming unificata e multi-dispositivo.

Dopo l'allarme di Schreier, arriva la conferma: Microsoft ridimensiona Xbox in Europa. Colpite Francia, Germania, Spagna e altri mercati chiave. https://www.everyeye.it/notizie/xbox-europa-pressione-chiusure-tagli-diverse-sedi-regionali-809739.html?utm_ Vai su Facebook

Possibili nuovi tagli alla divisione Xbox di Microsoft; Xbox, nuovi tagli in arrivo: Microsoft prepara altri licenziamenti; Microsoft taglia ancora posti di lavoro in Xbox.

Possibili nuovi tagli alla divisione Xbox di Microsoft - La prossima settimana Microsoft potrebbe dar seguito ad un nuovo giro di licenziamenti su larga scala nella divisione di gaming Xbox. msn.com scrive

Microsoft pronta a nuovi tagli nella divisione gaming Xbox con impatti globali attesi - Microsoft annuncia nuovi licenziamenti nella divisione Xbox per ridurre i costi dopo l’acquisizione di Activision, mentre investe in innovazione con il visore Quest 3s Xbox Edition in collaborazione c ... Lo riporta gaeta.it