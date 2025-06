Possiamo usare il bagno? | entrano in casa di un' anziana e la derubano 18enne identificata e denunciata

Una visita apparentemente innocente si trasforma in un episodio di furto all’interno di una casa di Ancona, quando due giovani approfittano dell’assenza di un’anziana per entrare nel suo appartamento. La scusa? Utilizzare il bagno, che risultava inaccessibile altrove. Un raggiro che ha portato alla denuncia di un 18enne: un episodio che ci ricorda quanto sia importante proteggere la propria casa e diffidare delle apparenze.

