Porto crocieristico a Fiumicino Waterfront difende il progetto | Riqualificazione e innovazione

Il progetto del porto crocieristico di Fiumicino Waterfront sta catturando l’attenzione di tutta la comunità, promettendo innovazione e riqualificazione. La società ha ribadito con fermezza trasparenza e regolarità, sostenendo che questa iniziativa rappresenta un passo avanti per il turismo e lo sviluppo locale. La valutazione di impatto ambientale continua, ma il futuro di Fiumicino si prepara a scrivere un nuovo capitolo di crescita e progresso.

Fiumicino, 25 giugno 2025 – Prosegue la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) portata avanti dal Ministero dell’Ambiente (Mase) in merito alla realizzazione del porto turistico-crocieristico di Fiumicino. La società Fiumicino Waterfront, ieri è tornata a ribadire la piena trasparenza e regolarità del proprio operato. L’integrazione documentale presentata lo scorso 30 aprile al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza PNRR, frutto di un tavolo tecnico condiviso anche con il Comune di Fiumicino, rappresenta – per l’azienda – una conferma della volontà di portare avanti un’opera strategica con la massima attenzione alle prescrizioni, ai vincoli e agli impatti sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it