Porto Corsini la Pigna | Divieto di sosta il sabato sera per il mercato della domenica? È assurdo

È una decisione che danneggia cittadini, turisti e attività economiche – esordisce la comunità locale, sollevando un acceso dibattito sulla giustità di questa restrizione. La sospensione del parcheggio nel cuore di Porto Corsini, già dalle 20 del sabato, rischia di compromettere l’afflusso e la vivacità del mercato domenicale, creando tensioni tra esigenze di ordine pubblico e il benessere di chi vive e lavora in zona.

