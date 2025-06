’Porti d’Italia’ a Spezia La troupe di Linea Blu registra il reportage

La troupe di Linea Blu ha recentemente concluso le riprese a Spezia, catturando lo spirito vibrante dei porti italiani. In questa puntata speciale, condotta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, esploreremo le meraviglie di uno dei maggiori snodi marittimi del Paese, testimonianza dell’ingegno e della tradizione italiana. Scopri come questi porti siano il cuore pulsante dello sviluppo economico e della cultura marinara. Restate con noi: la scoperta sta per iniziare.

La troupe di Linea Blu ha terminato le riprese per una delle puntate che la trasmissione condotta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo dedicherà ai ‘Porti d’Italia’, un contenitore promosso con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e di tutte le Autorità di Sistema Portuale italiane, tra cui la nostra. Vari i set su cui si è concentrata l’attenzione: dall’ex molo Enel, dove vengono costruiti i cassoni che, trasportati su Calata Paita, serviranno alla realizzazione del nuovo molo crociere; dalle eccellenze della nautica del cantiere Baglietto, parte del Miglio Blu, alla nuova cabina di trasformazione per il cold ironing che, insieme al sistema di allungamento dei cavi, servirà ad alimentare elettricamente le navi da crociera in sosta sul Molo Garibaldi; dal racconto del viaggio di un container trasportato sul treno dal terminal Lsct di Contship alla stazione di La Spezia Marittima fino al retroporto di Santo Stefano Magra, alla sostenibilità applicata al Terminal del Golfo del Gruppo Tarros. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Porti d’Italia’ a Spezia. La troupe di Linea Blu registra il reportage

