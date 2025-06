Porte torri e fortezze | riparte la stagione delle visite guidate

Le porte, le torri e le fortezze di Firenze si aprono nuovamente per svelare i segreti e le leggende che le rendono uniche. Questa estate, immergiti in un viaggio tra passato e presente, tra mura di pietra e storie di vita che hanno plasmato la città . Preparatevi a lasciarvi affascinare da un patrimonio millenario, perché ogni pietra racconta una storia che merita di essere scoperta.

Le torri, le porte e le fortezze di Firenze hanno infinite storie da raccontare: storie di guerra e di pace, storie di fatica e di sogno, storie di coraggio e di paura. Da centinaia di anni proteggono Firenze Patrimonio Mondiale, ne custodiscono le meraviglie. Con l’avvio della stagione estiva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

