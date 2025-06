Porte aperte a palazzo Guerrini Bratti Per la visita si presentano in 250

Un giorno speciale a Palazzo Guerrini Bratti: già prima dell’orario stabilito, una fila entusiasta si stava formando davanti alla storica dimora di via Chiaramonti, pronta a scoprire i segreti di questa affascinante magione. L’evento, un’imperdibile occasione di apertura straordinaria, ha visto oltre 250 visitatori approfittare con entusiasmo della generosa ospitalità del nuovo proprietario, Andrea Pedrini. Un successo che ha confermato quanto l’interesse per la storia e la cultura locale sia vivo e vibrante.

Quel che si definisce un successo. Già prima dell'ora in cui era convenuto che il portone di palazzo Guerrini Bratti Bratti si sarebbe aperto ai visitatori cesenati, davanti alla storica magione di via Chiaramonti contraddistinta dalla facciata affrescata si era formata una bella coda: tutti in fila per approfittare di un generoso invito arrivato a sorpresa, la disponibilità del nuovo proprietario, l'imprenditore Andrea Pedrini, di condividere con i cesenati, nella ricorrenza di San Giovanni, la vista dei suoi magnifici interni. Alla fine della giornata almeno 250 quelli che hanno sfilato tra affreschi, saloni e scala elicoidale, accolti dalla signora Sara Pedrini (il padrone di casa è all'estero per lavoro), dall'architetto Massimo Rovereti e da Marilena Cecchini.

