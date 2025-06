Portavoce Esteri Cina pronta a lavorare con altri Paesi BRICS per pace stabilita’ in Medio Oriente

La Cina si mostra determinata a collaborare con gli altri Paesi BRICS per promuovere pace e stabilità nel Medio Oriente. Con un forte impegno diplomatico, il portavoce del ministero cinese degli Esteri ha sottolineato la volontà di unire le forze per affrontare le sfide della regione. In un momento cruciale, questa cooperazione rappresenta un passo importante verso un futuro di pace duratura e sicurezza condivisa.

La Cina e' pronta a unirsi agli altri Paesi BRICS per continuare a lavorare per un Medio Oriente pacifico e stabile, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il Brasile, presidente del BRICS, ha rilasciato la Dichiarazione congiunta BRICS sull'escalation della situazione della sicurezza in Medio Oriente in seguito agli attacchi militari sul territorio della Repubblica Islamica dell'Iran. In risposta a una domanda correlata, il portavoce Guo Jiakun ha dichiarato, durante un briefing quotidiano con la stampa, che i BRICS sono una forza di progresso che sostiene la pace e la stabilita' globali e difende l'equita' e la giustizia internazionali.

