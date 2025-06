Portale Ride on strait Falcomatà | Importante e ulteriore strumento per il turismo esperienziale

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato l'importanza di Ride on Strait come strumento innovativo per valorizzare il turismo esperienziale, promuovendo la conoscenza del territorio e facilitando gli spostamenti tra le meraviglie dello Stretto. Questa piattaforma rappresenta un passo avanti significativo per attrarre visitatori, offrendo un accesso più semplice e coinvolgente alle tante meraviglie che questa regione ha da offrire, contribuendo così alla crescita sostenibile del settore turistico locale.

In occasione della presentazione di Ride on Strait, un portale-guida su tutti gli itinerari, luoghi, destinazioni, servizi di trasporto e mobilità nell'area dello Stretto, promosso dalle Camere di commercio di Reggio Calabria e Messina, il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto sottolineando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Portale Ride on strait, Falcomatà: "Importante e ulteriore strumento per il turismo esperienziale"

In questa notizia si parla di: portale - ride - strait - falcomatà

"Ride on Strait", nuova piattaforma digitale che connette le due sponde dello Stretto - Scopri "Ride on Strait", la rivoluzionaria piattaforma digitale che unisce le sponde dello Stretto, offrendo itinerari turistici innovativi, soluzioni di mobilità intelligente e valorizzazione del patrimonio locale.

Presentato portale ‘Ride on strait’, il Sindaco Falcomatà: “Un ulteriore strumento per promuovere il turismo esperienziale”. Il delegato al Turismo Ranuccio: “Leva su cui poggiare le prospettive di sviluppo dell’area dello Stretto” In occasione della presentazion Vai su Facebook

Ride on Strait: Connettere e Scoprire l'Area dello Stretto per un Turismo Sostenibile; I carabinieri forestali soccorrono una volpa catturata con trappola abusiva; Le sponde dello Stretto sempre più connesse, presentato questa mattina il portale turistico Ride on Strait.