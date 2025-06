Ponte sullo Stretto Salvini | Via libera del Cipess al progetto definitivo entro luglio

Il futuro del Ponte sullo Stretto si avvicina alla sua fase decisiva: il Cipess dovrebbe approvare definitivamente il progetto entro luglio, segnando un passo importante verso la realizzazione di questa infrastruttura strategica. Salvini ha confermato i tempi, alimentando l’ottimismo e la speranza di un rilancio economico e infrastrutturale per il Sud Italia. Resta ora da attendere questa importante approvazione, che potrebbe cambiare le sorti del nostro paese.

Per il ponte sullo Stretto "manca solo l'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, ho chiesto una verifica dei tempi e dovrebbe essere entro luglio", è quanto afferma il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea dell'Ance, così come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, Salvini: "Via libera del Cipess al progetto definitivo entro luglio"

