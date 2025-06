Ponte sullo Stretto confronto tra Esperti in vista del Cipess

Da mesi preannunciano che appena il Cipess approverà il progetto definitivo, si aprirà la fase degli espropri. Ma come possiamo prepararci al meglio? Il 27 giugno, a Casa Cariddi a Torre Faro, un incontro con gli esperti organizzato dal Comitato No Ponte Capo Peloro offrirà chiarimenti e strategie per affrontare questa sfida cruciale. Non perdere questa occasione di informazione e partecipazione.

"Se il Cipess dovesse approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto potrebbe avviarsi l'iter degli espropri. Come prepararci?". Il 27 giugno alla Casa Cariddi a Torre Faro l'incontro con gli Esperti organizzato dal Comitato No Ponte Capo Peloro. "Da mesi preannunciano che appena il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

