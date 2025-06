Ponte di Rosola arrivano i fondi Oltre un milione per la ricostruzione

Un importante passo avanti per Zocca: grazie a un finanziamento di 1,5 milioni di euro dalla Protezione Civile regionale, il ponte di Rosola, distrutto nel 2013 da una calamità naturale, potrà finalmente essere ricostruito. Un intervento fondamentale per la sicurezza e la ripresa delle attività locali, che testimonia l’impegno delle istituzioni nel restituire vitalità e fiducia alla comunità. Il sindaco Federico Ropa ha annunciato con entusiasmo questa vittoria, sottolineando come...

In arrivo a Zocca un finanziamento di 1,5 milioni di euro dalla Protezione Civile regionale per la ricostruzione del ponte di Rosola crollato durante la notte fra il 22 e il 23 marzo 2013 a causa di calamità naturale. Parte della carreggiata stradale fu inghiottita dalla voragine creata a seguito del cedimento di una delle tre volte in sasso che sorreggevano in manufatto. Il sindaco di Zocca Federico Ropa ha annunciato l’ottenimento dei fondi per la ricostruzione del collegamento tra Rosola di Zocca e Semelano di Montese. "Dopo un dialogo durato due anni con Ministero e Regione sull’annosa problematica del ponte di Rosola – spiega il primo cittadino -, sono lieto di comunicare che l’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento per il ripristino dell’attraversamento sul Rio Rosola con adeguamento idraulico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte di Rosola, arrivano i fondi. Oltre un milione per la ricostruzione

In questa notizia si parla di: ricostruzione - rosola - ponte - fondi

Nuovo decreto Infrastrutture, dal Ponte sullo Stretto ai fondi per la Formula 1 - Il nuovo decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri investe su progetti strategici, dal ponte sullo Stretto ai fondi per la Formula 1, affrontando temi cruciali come tariffe aeree e gestione delle opere pubbliche.

Ponte di Rosola, arrivano i fondi. Oltre un milione per la ricostruzione - Soddisfatto il sindaco Ropa: "Opera strategica, ora riusciremo anche a fare l’adeguamento idraulico". Scrive msn.com

"Ponte di Rosola mai ricostruito: fondi persi per ritardi nel progetto" - Il Resto del Carlino - I gruppi di opposizione consiliare di Zocca e di Montese hanno presentato interrogazioni ai rispettivi sindaci sulla mancata ricostruzione del ponte di Rosola, crollato nel 2013, che collega i due ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it